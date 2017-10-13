Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
151.777
DOLAR
3.6495
STERLİN
4.8432
EURO
4.3215
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
banner468

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde trafik kazasında vefat eden Tutin Belediye Başkanı Kuçeviç'in ailesine başsağlığı diled

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde trafik kazasında vefat eden Tutin Belediye Başkanı Kuçeviç'in ailesine başsağlığı diled

13 Ekim 2017 Cuma 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak  bölgesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tutin Belediye Başkanı Şemsudin  Kuçeviç'in ailesine taziyelerini iletti. 
 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan,  Kuçeviç'in eşini telefonla aradı. Acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü  belirten Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuçeviç'in vefatıyla ilgili Boşnak Milli  Konseyinin (BNV)  Başkanı ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel  Başkanı Süleyman Ugljanin ile de görüştü. Novi Pazar'da dün bir araya geldiği 7  belediye başkanından biri olan Kuçeviç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını  ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günde de Sancak'taki Boşnak toplumunun  yanında yer alacaklarını vurguladı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'ten Türkiye'nin AB üyeliğine destek
İsveç'ten Türkiye'nin AB üyeliğine destek
Taliban'ın elindeki aile 5 yıl sonra kurtarıldı
Taliban'ın elindeki aile 5 yıl sonra kurtarıldı
ABD'nin ardından İsrail de ayrılma hazırlıklarını başlattı
ABD'nin ardından İsrail de ayrılma hazırlıklarını başlattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim