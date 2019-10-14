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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’nın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

DÜNYA 14.10.2019, 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #aliyev
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