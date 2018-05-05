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Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak YSK'ye sunarken, CHP ve HDP'nin bugün saat 17.00'ye kadar adaylarını bildirmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak YSK'ye sunarken, CHP ve HDP'nin bugün saat 17.00'ye kadar adaylarını bildirmesi gerekiyor

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
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24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı  başvuruları, bugün saat 17.00'de bitecek. 
 
Seçimde cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan  milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en  az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen aday  gösterebiliyor.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı  seçimi için süreç 2 ayaklı işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce  veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık  başvuruları 1 Mayıs'ta başladı.
 
Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak  isteyenler için başvuru süresi 2 Mayıs'ta tamamlandı.
 
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla  ilgili süreçte ise sona gelindi. Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı  başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday  gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat  17.00'ye kadar tamamlayacak.
 
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel  Başkanı Devlet Bahçeli ile dün YSK'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.
 
Cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak dün açıklayan CHP ile eski  Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösteren HDP'nin bugün  saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurması gerekiyor.
 
100 bin imza ile aday gösterilecekler
 
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler  tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da dün başlandı. İmza  verme işlemi, 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde yapılacak.
 
100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişilerle ilgili sürecin de  tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday  listesi ilan edilecek.
 
Geçici aday listesine yapılacak itirazların da değerlendirilmesinin  ardından YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve  cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanYskHdpCHP
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