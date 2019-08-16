Cuma namazı esnasında bombalı saldırı! 5 ölü, 15 yaralı

PAKİSTAN'ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

SALDIRI CUMA NAMAZINDA YAPILDI

Saldırı, cuma namazının kılındığı esnada gerçekleştirildi. Patlamada en az 5 kişi hayatını kaybederken camide de ciddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti.Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.