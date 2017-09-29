Cuma çıkışı saldırı! Çok sayıda ölü

HASTANE yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.



Polis memuru Abdul Rahman tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan Hüseyin Camisi yakınlarında gerçekleşirken Cuma namazından sonra ibadet edenler eve dönerken gerçekleştiği belirtildi.



Saldırıyı üstlenen olmadı.