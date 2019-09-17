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Çok özel görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sohbetleri sırasında liderlere Aydın inciri ikram etti.

DÜNYA 17.09.2019, 13:41
Çok özel görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ikram etti
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CUMHURBAŞKANLIĞI Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.

İNCİR İKRAM ETTİ

Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.

EJDER MEYVESİ GÜNDEM YARATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Beştepe'de ağırladığı konuklarına ejder meyvesi ikram ettiği haberlere konu olmuştu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #putin #Hasan Ruhani
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