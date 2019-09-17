Çok özel görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ikram etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.

İNCİR İKRAM ETTİ

Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.

EJDER MEYVESİ GÜNDEM YARATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Beştepe'de ağırladığı konuklarına ejder meyvesi ikram ettiği haberlere konu olmuştu.