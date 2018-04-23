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Çocuklarıyla oynarken et yiyen bakteri kaptı, parmaklarını kaybetti

İngiliz adam, çocukları ile oynarken bahçedeki çiçeklerin üzerine düştü et yiyen bakteri kaparak komaya girdi. Parmakları kesilen adam günler süre yaşam mücadelesi sonrası hayata geri döndü

Çocuklarıyla oynarken et yiyen bakteri kaptı, parmaklarını kaybetti

İngiliz adam, çocukları ile oynarken bahçedeki çiçeklerin üzerine düştü et yiyen bakteri kaparak komaya girdi. Parmakları kesilen adam günler süre yaşam mücadelesi sonrası hayata geri döndü

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
Çocuklarıyla oynarken et yiyen bakteri kaptı, parmaklarını kaybetti
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İNGİLTERE'DE çocukları ile evinin bahçesinde oyun oynayan 59 yaşındaki Philip Pike, bir gül çalısının içine düştü. Parmaklarında küçük çizikler oluşan adam durumu ciddiye almadı ancak kaptığı et yiyen bakteri yüzünden parmaklarını kaybetti, ölümden son anda kurtuldu.
BAZI PARMAKLARI KESİLDİ, DEVAMI DA GELEBİLİR
Bahçede çocuklarıyla su savaşı yaparken et yiyen bakteriden kapan ve nekrotizan fasiit isimli hastalığa yakalanan adam, iki hafta boyunca komada kaldı. Kalp pili takılmak zorunda kalınan talihsiz baba, el ve ayak parmaklarının bazılarını kaybetti. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala ilaca bağlı bir hayat süren adamın başka parmakları da kesilme tehlikesi ile karşı karşıya.

YÜRÜMEYİ TEKRAR ÖĞRENDİ
Hastaneden çıktıktan sonra yürümekte zorlanan adam, yürümeyi tekrardan öğrenmek zorunda kaldı.
ÖLÜMCÜL BİR BAKTERİ
Nekrotizan fasiit, cildin, kasların ve organların altındaki dokuyu etkileyen bir bakteriyel enfeksiyonla başlar. Nispeten küçük bir yaralanmayla başlayabilir ancak kan zehirlenmesi ve organ yetmezliği nedeniyle yaşamı tehdit eder hale gelebilir. Hastalıktan etkilenen dokuların kesilip çıkarılması tedavinin bir parçasıdır. Her beş vakada bir veya iki civarı ölüm ile sonuçlanır.

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Anahtar Kelimeler:
İngilizEt Yiyen BakteriParmak
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