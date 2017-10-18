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Çocuklarını canlı canlı fırında pişirdi!

ABD, bir annenin yarattığı dehşeti konuşuyor. Lamora Williams isimli kadının, 1 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğunu evdeki fırına kapattığı ve fırını çalıştırarak çocukları yaktığı açıklandı

Çocuklarını canlı canlı fırında pişirdi!

ABD, bir annenin yarattığı dehşeti konuşuyor. Lamora Williams isimli kadının, 1 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğunu evdeki fırına kapattığı ve fırını çalıştırarak çocukları yaktığı açıklandı

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:15
Çocuklarını canlı canlı fırında pişirdi!
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ABD'nin  Atlanta eyaletinde yaşayan 4 çocuk annesi Lamora Williams, korkunç bir cinayet işledi. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Williams'ın, 1 yaşındaki çocuğu Ja'Karter Williams ve 2 yaşındaki Ke'Younte Penn'i vahşice katlettiği belirtildi.

FIRINA ATIP YAKMIŞ

Cinnet getirdiği tahmin edilen 24 yaşındaki Williams'ın, çocuklarını evdeki fırına kapattığı ve canlı canlı pişirerek vahşice öldürdüğü söyleniyor.

BABA POLİSE İHBAR ETMİŞ

Dehşete düşüren olayın ardından cani anne, hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını babalarına gönderdi. Çocukların babası Jameel Penn, Williams ile görüntülü görüşme yaparken gördüğü fotoğraflarla şok oldu ve hemen polisi arayarak eşini ihbar etti. Yaşananların ardından açıklama yapan acılı baba, "Çocuklarım benim her şeyimdi." dedi.

"EVE GELDİĞİMDE ÇOCUKLARI ÖLÜ BULDUM"

Çocukların ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın ise otopsinin ardından yapılacağı kaydedildi. Gözaltına alınan Williams verdiği ifadede cinayet işlemediğini savurken, "Ben Cumartesi günü evde değildim. Eve geldiğimde çocukları ölü buldum." dedi.

Basına konuşan Williams'ın tanıdıkları ise kadınla ilgili olarak, "Akli dengesi yerinde değildi." yorumunu yaptı.

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