Çocukken ailesini kaybeden adamı 19 yaşına kadar kurtlar yetiştirdi

1965 yılında 19 yaşındayken İspanya'nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunan Marcos Rodríguez Pantoja, El Pais gazetesine konuştu.

AİLESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA KURTLARLA BİRLİKTE YAŞADI

Hem annesini, hem de babasını kaybettikten sonra 7 yaşındayken yanına verildiği çobanın ölmesi üzerine, 12 yıl boyunca kurtlarla birlikte yaşayan Marcos Rodríguez Pantoja, insanların dünyasından şikâyetçi.

"KURTLARLA YAŞAMAYI ÖZLEDİM"

Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti. Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti. En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.

"HAYATIM TEPETAKLAK GİTTİ, İNSANLAR BANA GÜLÜYOR"

Bulunduktan sonra hayatının tepetaklak gittiğini belirten Marcos Rodríguez Pantoja, iş hayatında sömürüldüğünü ve diğer insanların kendisine güldüğünü belirtti.