Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çocuğunun arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

Galler'de iki çocuk annesi bir kadın, 15 yaşındaki bir gençle cinsel ilişkiye girmek suçlamasıyla yargılandığı davada suçunu itiraf etti ve elini kolunu sallayarak evine döndü

Çocuğunun arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

Galler'de iki çocuk annesi bir kadın, 15 yaşındaki bir gençle cinsel ilişkiye girmek suçlamasıyla yargılandığı davada suçunu itiraf etti ve elini kolunu sallayarak evine döndü

24 Mart 2015 Salı 11:47
Çocuğunun arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi
banner404
The Mirror'ın haberine göre; Kelly Richards adlı kadın, çocuğun annesinin seks içerikli telefon konuşmalarını kayda alıp polise ihbarda bulunmasının ardından yakalandı. Merthyr Tydfil Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Richards'ın 2012 yılında üç ay boyunca ilişi yaşadığını itiraf ettiği çocuğun, oğlunun arkadaşı olduğu ve evlerine oyun oynamaya geldiği ifade edildi. Mahkemede 34 yaşındaki kadının küçük çocuğa "Bu yaptığımızı kimseye anlatma yoksa yakalanırım" dediği de aktarıldı. 
Savcı Roger Griffiths, ikilinin Richards'ın kocası Paul'la kavga ettikten sonra cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti: "Bayan Richards, yatak odasında ağlıyordu ve çocuk onu yatıştırmak için odaya girdi. Bayan Richards da onu öpmeye başladı ve iş cinsel ilişkiye kadar vardı." Mahkemede 15 yaşındaki çocuğunun annesinin durumdan şüphelenip oğlunun telefonunu elinden aldığı ve konuşmalarını ve mesajlarını takip edebilmek için yeni bir sim kart verdiği de ifade edildi. Yargıç, Richard Twomlow, suçunu itiraf ettiği için Richards'a iki yıl ertelenmiş hapis ve cinsel suçlardan ötürü çocuklara yaklaşmama cezası verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.03.2015 10:48
Anahtar Kelimeler:
çocukArkadaşıCinselIlişkiDünyaGündemMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim