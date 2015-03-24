Çocuğunun arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

The Mirror'ın haberine göre; Kelly Richards adlı kadın, çocuğun annesinin seks içerikli telefon konuşmalarını kayda alıp polise ihbarda bulunmasının ardından yakalandı. Merthyr Tydfil Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Richards'ın 2012 yılında üç ay boyunca ilişi yaşadığını itiraf ettiği çocuğun, oğlunun arkadaşı olduğu ve evlerine oyun oynamaya geldiği ifade edildi. Mahkemede 34 yaşındaki kadının küçük çocuğa "Bu yaptığımızı kimseye anlatma yoksa yakalanırım" dediği de aktarıldı.

Savcı Roger Griffiths, ikilinin Richards'ın kocası Paul'la kavga ettikten sonra cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti: "Bayan Richards, yatak odasında ağlıyordu ve çocuk onu yatıştırmak için odaya girdi. Bayan Richards da onu öpmeye başladı ve iş cinsel ilişkiye kadar vardı." Mahkemede 15 yaşındaki çocuğunun annesinin durumdan şüphelenip oğlunun telefonunu elinden aldığı ve konuşmalarını ve mesajlarını takip edebilmek için yeni bir sim kart verdiği de ifade edildi. Yargıç, Richard Twomlow, suçunu itiraf ettiği için Richards'a iki yıl ertelenmiş hapis ve cinsel suçlardan ötürü çocuklara yaklaşmama cezası verdi.