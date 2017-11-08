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Çocuğu ölürken sarhoş yatan babaya dava

ABD’de bir babaya, çocuğu havuzda boğulurken alkol yüzünden sızıp kaldığı için dava açıldı

Çocuğu ölürken sarhoş yatan babaya dava

ABD’de bir babaya, çocuğu havuzda boğulurken alkol yüzünden sızıp kaldığı için dava açıldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:14
Çocuğu ölürken sarhoş yatan babaya dava
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ABD’NİN Pensilvanya Eyaleti’nde yaşayan David Gammon’a 2 yaşındaki çocuğu Anakin’in ölümünden dolayı dün dava açıldı. 35 yaşındaki baba, kasıtsız adam öldürme ve çocuğu tehlikeye atmakla suçlanıyor.Eylül ayında 2 ve 5 yaşındaki çocukları evin dışına çıkarttığında alkollü içecek ‘yudumladığını’ söyleyen adam, daha sonra bilincini kaybettiğini ifade etti.Evden ayrılan çocukları polis aramak durumunda kaldı. 5 yaşındaki çocukta sıkıntı yoktu ancak Anakin bir evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Çocuğun boğularak öldüğü tespit edildi. Komşular, zar zor uyandırdıkları Gammon’un çocuklarının kayıp olduğunu anlamadığını söyledi.

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