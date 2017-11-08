Çocuğu ölürken sarhoş yatan babaya dava

ABD’NİN Pensilvanya Eyaleti’nde yaşayan David Gammon’a 2 yaşındaki çocuğu Anakin’in ölümünden dolayı dün dava açıldı. 35 yaşındaki baba, kasıtsız adam öldürme ve çocuğu tehlikeye atmakla suçlanıyor.Eylül ayında 2 ve 5 yaşındaki çocukları evin dışına çıkarttığında alkollü içecek ‘yudumladığını’ söyleyen adam, daha sonra bilincini kaybettiğini ifade etti.Evden ayrılan çocukları polis aramak durumunda kaldı. 5 yaşındaki çocukta sıkıntı yoktu ancak Anakin bir evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Çocuğun boğularak öldüğü tespit edildi. Komşular, zar zor uyandırdıkları Gammon’un çocuklarının kayıp olduğunu anlamadığını söyledi.