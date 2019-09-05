CNN, Trump'ı çıldırtacak rakamı paylaştı! Tam 62 kez yapmış

DORİON Kasırgası'na ilişkin paylaştığı haritanın Meteoroloji Dairesi tarafından 20 dakika sonra yalanlanması üzerine CNN Televizyonu ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir hafta içinde toplam 62 yanlış bilgi vererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımları sebebiyle sık sık gündem oluyor.

"MELANIE, KIM JOUNG-UN'U YAKINDAN TANIYOR"

Söz konusu iddialar arasında Trump'ın, eşi Melania Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tanıştığını ve Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemesi de var. Trump G-7 zirvesinde Melania Trump'ın Kim'i yakından tanıdığını söylemişti. First Lady'nin Kim'le hiç görüşmediği biliniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Melanie Trump'ın Kuzey Kore lideriyle telefon görüşmesi de yapmadığı anlaşılıyor.

"ÖYLE DÜŞÜNMÜŞ DE OLABİLİR"

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan Trump, Kim'le güçlü ilişkisinin her boyutunu First Lady ile konuşur. Bu yüzden onun da Kim'i çok iyi tanıdığını düşünmüş olabilir" dedi.

"IRAK'IN İŞGALİNE DESTEK VERMİYORUM"

Trump 2016'daki seçim kampanyası boyunca Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemişti. Başkan Trump bu iddiasını geçen hafta da yineledi. Ancak Donald Trump'ın işgalden altı ay önce katıldığı bir radyo programında harekata destek verdiği, yine işgalin ertesi günü de "Askeri açıdan muazzam bir başarı" dediği ortaya çıktı.