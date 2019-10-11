CNN: Rahip Brunson'a karşı Sarraf'ın serbest bırakılma pazarlığı Beyaz Saray'da yapıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, 2017'de Reza Zarrab'a yöneltilen suçlamaların düşürülmesi için Beyaz Saray'da bir toplantıda ABD liderine ve dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a baskı yaptığı iddia edildi
CNN'in aktardığına göre Giuliani, Trump ve Tillerson'dan Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Zarrab'a ABD'nin yönelttiği suçlamaların düşürüleceği bir anlaşma yapılmasını talep etti.
Zarrab aynı zamanda Giulani'nin müvekkillerinden biriydi. Toplantıdan sonra Tillerson'ın Trump'ın özel kalem müdürü John Kelly'e bu planı onaylamadığını belirttiği bildirildi.
CNN bu haberi toplantı hakkında bilgilendirilen bir yetkiliye dayandırdı.
Bloomberg perşembe günü benzer bir toplantı hakkında bir haber hazırlamıştı.Bloomberg’e konuşan kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump’ın 2017'de dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yaptığını iddia etmiş, ancak Giuliani'nin toplantıda olduğundan veya bir suçlu takasından bahsetmemişti.
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