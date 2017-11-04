Cinsel tacizle suçlanan vekilden tuhaf savunma! "İki şahit bulun"

BAŞKENT Viyana'da basın toplantısı düzenleyen Pilz, hakkında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu yönünde iddialar olduğunu söyledi.

Pilz, 2013 yılında Yeşiller Partisinden milletvekili seçildiği dönemde, Tirol eyaletinin Alpbach kasabasında bir genç kızı taciz ettiği suçlamalarına ilişkin, "Olayı hatırlamıyorum, bunun üzerine konuşmayacağım, üzgünüm. İddia sahibinin iki şahidi varsa istifa edeceğim." dedi.

Geçen ay yapılan genel seçimden 5'inci parti olarak çıkan ve meclise girmeye hak kazanan Liste Pilz hareketinin Başkanı Pilz, milletvekilliği mazbatasını almayacağını belirtti.

Geçen cuma günü, Yeşiller Partisinden çalışma arkadaşı bir kadın Pilz'i cinsel tacizle suçlamış, Pilz bu iddiaları kabul etmeyerek "suçlamaları eski partisinin karalama kampanyası" olarak tanımlamıştı.

Bu sabah Alpbach kasabasında düzenlenen forumda bir başka kadın, Pilz'in kendisini taciz ettiğini ve söz konusu olaya ilişkin şahitlerinin olduğunu ileri sürmüştü.