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Cinsel organına kokain süren başhekim, sevgilisinin ölümüne neden oldu

Almanya'da tanınmış plastik cerrahi cinsel organına kokain sürüp sevgilisiyle oral ilişki yaşadı. Kadın, yere yığılarak hayatını kaybederken doktor, serbest bırakılarak uyuşturucu tedavisine alındı

Cinsel organına kokain süren başhekim, sevgilisinin ölümüne neden oldu

Almanya'da tanınmış plastik cerrahi cinsel organına kokain sürüp sevgilisiyle oral ilişki yaşadı. Kadın, yere yığılarak hayatını kaybederken doktor, serbest bırakılarak uyuşturucu tedavisine alındı

13 Nisan 2018 Cuma 08:16
Cinsel organına kokain süren başhekim, sevgilisinin ölümüne neden oldu
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ALMANYA'da plastik cerrahı ve başhekim ilişkiden önce cinsel organına kokain sürüp sevgilisiyle oral ilişkiye girdi. Genç kadın hayatını kaybederken adam daha önce 3 kadınla aynı şekilde ilişkiye girdiğini itiraf etti.

CİNSEL ORGANINA KOKAİN SÜRDÜ, SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da tanınmış plastik cerrahi 42 yaşındaki Andreas Niederbichler, ilişki öncesi cinsel organına kokain sürdü ve sevgilisiyle oral ilişkiye girdi. İlişkiden sonra yere yığılan kadın hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE 3 KADINLA AYNI İLİŞKİYİ YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Yapılan soruşturma sonrası doktor suçlu bulundu. Polis, yaptığı soruşturmada doktorun daha önce üç kadına da aynı şeyi yaptığı ama kadınların herhangi bir zarar görmediğini belirtti.


ÇALIŞTIĞI HASTANEDE BAŞHEKİMMİŞ

Doktorun çalıştığı hastanede başhekim olduğu ama internet üzerinden kadınlara anlaşıp para karşılığı ilişkiye girdiği bilinmediği belirtildi.

SERBEST BIRAKILAN DOKTOR UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRECEK

Doktor evi hastaneye yakın olduğu için 38 yaşında olduğu belirtilen kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı ama kadın kurtulamadı.

Mahkemeye çıkarılan doktor serbest bırakıldı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için tedavi altına alındığı belirtildi.

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AlmanyaPlastik CerrahiCinsel Organına Kokain Sürüp
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