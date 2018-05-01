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Cinsel organı kesilen adam hastaneye gitmeyi reddetti: Böyle yaşanmaz

Çin'de öfkeli eş, kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti. Kanlar içindeki adam çalışmayan bir cinsel organ ile yaşamak istemediğini söyleyerek sağlık ekiplerini reddetti

Cinsel organı kesilen adam hastaneye gitmeyi reddetti: Böyle yaşanmaz

Çin'de öfkeli eş, kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti. Kanlar içindeki adam çalışmayan bir cinsel organ ile yaşamak istemediğini söyleyerek sağlık ekiplerini reddetti

01 Mayıs 2018 Salı 11:21
Cinsel organı kesilen adam hastaneye gitmeyi reddetti: Böyle yaşanmaz
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ÇİN'DE eşini aldatan adam, yaptığına pişman oldu. Öfkeli kadın, yatağında uyuyan adamın cinsel organını kesti.

"BÖYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Eve gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki adamı hastaneye götürmek istedi ancak çalışmayan bir cinsel organ ile yaşamak istemediğini söyleyen adam ilk yardım ekibini reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
çinCinsel Organ
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