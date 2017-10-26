Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108353
ALTIN
155.200
DOLAR
3.7873
STERLİN
4.9897
EURO
4.4353
26 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara...
26 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Cinsel organı 90 santimetre olan genç, fazlalıklarından kurtuldu

Kenya'da yaşayan 20 yaşındaki Opiyo, kist sebebiyle normalin çok üzerinde büyüme gösteren 5 kiloluk testisini ve 90 santimetrelik cinsel organını cerrahi müdahale ile küçülttü

Cinsel organı 90 santimetre olan genç, fazlalıklarından kurtuldu

Kenya'da yaşayan 20 yaşındaki Opiyo, kist sebebiyle normalin çok üzerinde büyüme gösteren 5 kiloluk testisini ve 90 santimetrelik cinsel organını cerrahi müdahale ile küçülttü

26 Ekim 2017 Perşembe 16:17
Cinsel organı 90 santimetre olan genç, fazlalıklarından kurtuldu
banner404

KENYA'NIN Kibigori kentinde yaşayan 20 yaşındaki Horace Owiti Opiyo'nun genital bölgesinde 10 yıl önce bir kist tespit edildi. Kist sebebiyle normalin çok üzerinde büyüme gösteren 5 kiloluk testisini ve 90 santimetrelik cinsel organını cerrahi müdahale ile küçülttü.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI BAŞINI YAKTI

Sivrisinek ısırığı sebebiyle gelişen bir larvanın neden olduğu düşünülen kist, vücutta parazit kurt üremesine sebep olarak Opiyo'nun boşaltım sistemini tıkadı. Bu sebeple biriken sıvı, cinsel organ dokusunda şişme meydana getirdi.

"ŞEYTAN BENİ LANETLEDİ" DEYİP KEŞİŞ OLDU

Sınıf arkadaşları tarafından sürekli olarak alay konusu olan Opiyo, maddi imkansızlıklar sebebiyle ameliyat da olamadı. Yaşadığı sorunlar sebebiyle okulunu bırakan Opiyo keşiş olmaya karar verdi ve şeytanın kendisini lanetlediğine kanaat getirdi.

ARTIK KOŞABİLİYOR

Sosyal medya sitesi  Facebook üzerinde viral olan bir paylaşım sayesinde yıllardır muzdarip olduğu sağlık sorunundan kurtuldu. Cerrahi müdahale sonucunda fazlalıklarından kurtulan Opiyo artık koşabildiğini, futbol oynayabildiğini ve özgür olduğunu söylüyor.

Opiyo'nın bir sonraki hedefi ise eğitimini tamamlamak.

"VÜCUDUM TÜY GİBİ HAFİFLEDİ"

Operasyon sonrası vücudunun tüy gibi hafiflediğini belirten Opiyo tüm ağırlıklarından kurtulduğunu, sahip olduğu sağlık sorunu sebebiyle daha önce suyun yanına dahi yanaşamazken artık yüzebildiğini belirtiyor.


Operasyonun ardından birkaç ay geçtikten sonra Opiyo bir gün baba olabileceğini de öğrendi. Kendisini bir an önce toparlamaya çalışan Opiyo bu sayede bir eş edinebileceği sevincini paylaşıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KenyaCinsel Organ90CM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi
Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi
Elma kabuğu yıkayarak temizlenmiyor
Elma kabuğu yıkayarak temizlenmiyor
NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi
NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim