Cinsel ilişkiye girmezse ölen kocasını gömemiyor!

MALAWİ'NİN güneyindeki bazı bölgelerde, kız çocukları geleneksel olarak ergenlik çağına girdiklerinde para karşılığında bir ilişki erkeğiyle ile cinsel münasebete zorlanıyor.

'SIRTLAN' İLE YATMAK ZORUNDA



Bu erkek ilişki işçilerine halk arasında "sırtlan" deniyor ve kızlarla ilişki kurmaları tecavüz değil "temizlenme" olarak görülüyor. (Fotoğraftaki erkek bir sırtlan)

MEŞRU 'TECAVÜZ' OLUYOR

Bu geleneğin "tecavüz"ü meşrulaştırması bir yana, en büyük etkilerinden biri cinsel yolla geçebilen hastalıkların süratle yaygınlaşması.

BBC Muhabiri Ed Butler, Maliwa'da 100'den fazla çocuk ve kadınla ilişkiye giren bir 'sırtlan'la olan izlenimlerini yazdı. Eric Aniva isimli bu sırtlan yaptığı işi gururla anlatıyor.

BBC Muhabiri anlatıyor:BBC Muhabiri anlatıyor:

Eric Aniva Malavi'nin güneyindeki Nsanje bölgesindeki üç göz gecekondusunda buluştum. Dışarda keçiler geziyor, tavuklar eşiniyor. Doğuştan aksayan ayağıyla kapıyı açan Aniva'nın üzerinde kirli bir yeşil gömlek var. Beni sevinçle karşılıyor. Medya ilgisi hoşuna gitmiş gibi.

Aniva bu köyün önde gelen 'sırtlan'larından. Malawi'nin güneyindeki bazı toplumlarda bu kişiler para karşılığında cinsel 'temizlik' işleri yapıyorlar.

DUL KADIN KOCASI GÖMÜLSÜN DİYE CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYOR

Malawi'nin ürküten geleneğinde örneğin bir adam öldüğünde, gömülebilmesi için önce karısının "sırtlan" ile cinsel ilişkide bulunması gerekiyor. Aynı şekilde bir kadın kürtaj olmuşsa yine "temizlenmek" için bu kişiyle beraber oluyor.

ÇOCUKLARA CİNSEL İLİŞKİ ZORUNLULUĞU

Bu geleneğin en şok edici boyutu küçük kızların ilk adet kanamalarını olduklarında "temizlenmeleri" gerektiği inancı. Bunun için de bir 'sırtlan'la cinsel ilişkiye girmek zorundalar.

3 AY SÜRÜYOR

Küçük kızlar ilk kanamaları olduğunda üç gün boyunca cinsel ilişkiye zorlanıyorlar ve bu şekilde çocukluktan kadınlığa geçtiklerine inanılıyor.

CİNSEL İLİŞKİYE MECBUR BIRAKILIYORLAR ÇÜNKÜ...

Kızlar bunu reddederse, aileleri ya da bütün köyün başına büyük felaketler gelebileceği, büyük hastalıklara yakalanılabileceği düşünülüyor.

ÖVÜNEREK ANLATIYOR

Köydeki bir çok çocuk ve kadın ile birlikte olan 'sırtlan' Aniva çoğunlukla okul çağında kız çocuklarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu anlatıyor.

SIRTLAN'LIĞIMDAN ZEVK ALIYORLAR

"Bazıları 12, 13 yaşında oluyor. Ama ben daha büyük olanları tercih ediyorum. Hepsi de benim sırtlanlığımdan zevk alıyor. Gurur duyuyorlar ve herkese 'işte' diyorlar 'gerçek bir erkek. Kadınların nasıl zevk alacağını biliyor' diyorlar."

KADINLAR NEFRETLE HATIRLIYOR

Bu böbürlenmelere karşın, yakındaki köyde konuştuğum çok sayıda kız çocuğu ve genç kadın yaşadıklarını nefretle hatırlıyor. Hepsi de, tanıdıkları bütün kızların bir sırtlanla ilişkiye zorlandığını anlatıyor.

"Elimden hiç bir şey gelmiyordu. Çaresizdim. Annem ve babam için bunu yapmaya mecbur kaldım" diyor Maria ve sürdürüyor: "Eğer reddetseydim, aileme hastalıklar musallat olabilir, hatta ölebilirlerdi. Çok korkuyordum."

