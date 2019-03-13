Cinsel ilişki sonrası yaptığı hata işinden etti

GÜNEY Koreli pop yıldızı Jung Joon-young, kadınlarla cinsel ilişki sırasında kaydettiği görüntüleri başkalarıyla paylaştığını itiraf etmişti. Jung, tepkiler sonrası müzik kariyerine son verdiğini açıkladı. 30 yaşındaki Jung Joon-young, en az 10 farklı kadınla cinsel ilişki sırasında kayıt yaptığını, bunları cep telefonundaki sohbet uygulamalarında başkalarıyla paylaştığını söyledi.

KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Önce suçluluk duymadığını belirten Jung aldığı tepkiler sonrası, görüntülediği kadınlardan ve hayranlarından özür diledi: "Kadınları, izinlerini almadan videoya aldım ve sonra görüntülerini paylaştım. Hayatım boyunca, suç oluşturan ahlaksız ve yasa dışı hareketlerim için pişmanlık duyacağım." Jung, 2015 ve 2016 yıllarında işlediği belirilen suçlar için bu hafta başkent Seul'de polis tarafından sorgulanacak.

ESKİ KIZ ARKADAŞI SUÇLAMASINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Eski kız arkadaşı, 2016'da Jung'un cinsel ilişkilerini izni dışında kameraya aldığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, daha sonra suçlamayı geri çekmişti. Jung, kız arkadaşının cinsel ilişki görüntülerini kameraya aldığından haberi olduğunu ve izin verdiğini iddia etmişti.