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Cinsel ilişki kaseti çıktı, adaylıktan çekildi!

12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, kadın adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti çıktı. Kadın aday videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi ama adaylıktan da vazgeçti

Cinsel ilişki kaseti çıktı, adaylıktan çekildi!

12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, kadın adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti çıktı. Kadın aday videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi ama adaylıktan da vazgeçti

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:04
Cinsel ilişki kaseti çıktı, adaylıktan çekildi!
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12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı.
KADIN ADAY, CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ İDDİASIYLA SARSILDI
Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.
"VİDEODAKİ KADIN BEN DEĞİLİM"
 Bağdat'taki Mustansiriya Üniversitesi'nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.
ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ
Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.

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IrakCinsel IlişkiAdaylık
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