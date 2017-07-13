Çinli Nobel ödüllü muhalif bilim adamı hayatını kaybetti

BEİJİNG'İN Tiananmen meydanında 1989 yılında meydana gelen demokrasi yanlısı protestoların eylemcilerinden olan Liu, 2009 yılında "devletin gücünü sabote etmek" suçundan 11 yıl hapse mahkum edilmişti.Liu, son dönemde hastalığının ağırlaşması üzerine insan hakları örgütleri Liu'nun Çin'den çıkarılarak Batılı ülkelere gönderilerek tedavi görmesini talep etmişti.Ancak Çin bu talebi kabul etmemişti.

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