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Çin uyardı! 'Ordumuzu sarsmak zordur'

Hindistan ile Çin arasındaki sınır anlaşmazlığı sürüyor. Çin Savunma Bakanlığı, Hindistan'a Çin Askeri Kuvvetleri'nin kendi sınırını savunma kabiliyeti olduğuna dair uyarıda bulundu. Çin anlaşmazlığın sonlanması için Hindistan'ın sınır muhafızlarını çekmesini istedi

Çin uyardı! 'Ordumuzu sarsmak zordur'

Hindistan ile Çin arasındaki sınır anlaşmazlığı sürüyor. Çin Savunma Bakanlığı, Hindistan'a Çin Askeri Kuvvetleri'nin kendi sınırını savunma kabiliyeti olduğuna dair uyarıda bulundu. Çin anlaşmazlığın sonlanması için Hindistan'ın sınır muhafızlarını çekmesini istedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:46
Çin uyardı! 'Ordumuzu sarsmak zordur'
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SAVUNMA  Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian "Bir dağın sarsılması kolaydır ama bir halkın kurtuluş ordusunu sarsmak zordur" diyerek, Çin'in toprağını ve egemenliğini korumak için ordusunu sürekli güçlendirdiğini söyledi.Wu Qian, Hint sınır muhafızlarının geri çekilmesinin sınır anlaşmazlığının çözülmesi için bir önkoşul olduğunu tekrarladı. Wu Qian, Çin ordusunun bölgede acil önlemler aldığını belirterek bölgeye asker gönderileceğini ve bölgede tatbikatlara devam edeceğini  sözlerine ekledi.
Anlaşmazlık yol çalışmasıyla başladıHindistan'ın Çin'le sınır olan dağlık eyaleti Sikkim yakınlarındaki bir platoda yol çalışması yüzünden 3 bin 500 kilometre sınırı paylaşan iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan olayda, geçtiğimiz Haziran ayında Hintli muhafızlar Çin'in Donglang bölgesine geçip orada bulunan platodaki yol çalışmasını engellemişti. Daha sonra Çin ve Hindistan arasında sınırda gerginlik yaşanmıştı.Hindistan, Çin'i ortak sınırın yanında yapılacak bir yol inşaatının ciddi bir güvenlik sıkıntısı oluşturacağı konusunda uyardığını söylemişti.


 

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Anahtar Kelimeler:
Hindistançin
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