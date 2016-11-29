Çin "sır" tatbikatını açıkladı

ÇİN, yüzden fazla gemi ve onlarca savaş uçağıyla Sarı Deniz’de yaklaşık iki ay önce askeri tatbikat yaptığını duyurdu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi, Güney, Doğu ve Kuzey filoları ile Sarı Deniz'de eylül ayında askeri bir tatbikat düzenledi. Çinli yetkililerin Güney Kore’yi THAAD füze sistemi konusunda kışkırtmamak için tatbikatı yeni açıklamayı uygun bulduğu belirtildi. Gerçek mühimmatla yapılan tatbikata yüzden fazla gemi ve onlarca uçağın katıldığı kaydedildi.

Ülke donanmasının üç filosunun katıldığı tatbikatın, Güney Kore’yi ABD'nin bu ülkede Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze sistemini konuşlandırması konusunda kışkırtmamak amacıyla saklandığı vurgulandı.

ABD'nin nisan ayında yayımladığı Çin'in askeri ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeleri ele alan yıllık raporuna göre, ülkenin Doğu donanmasında 18 denizaltı ve 80'den fazla çeşitli özelliklerde savaş gemisi bulunuyor. Pekin yönetiminin Güney donanmasında 6'sı nükleer yakıtlı olmak üzere 26 denizaltı ve 90'dan fazla çeşitli özelliklerde gemi, Kuzey donanmasında ise bir uçak gemisi, üçü nükleer yakıtlı olmak üzere 20’den fazla farklı görev kabiliyetine sahip denizaltı ve 70'den fazla çeşitli özelliklerdeki askeri gemisi olduğu savunuluyor.

Diğer yandan Kore Savunma Bakanlığı, THAAD füze sistemine yer tahsis etmek üzere devlete ait bir araziyi, ülkenin en büyük firmalarından Lotte Skyhill Country Club'a ait yaklaşık 86 milyon dolar değerindeki golf sahası ile takas etmek için anlaşmıştı.

Güney Kore'nin THAAD füze sistemini kendi topraklarına mevzilendirme kararı, daha önce Çin ve Seul yönetimi arasında devam eden Yüksek Düzeyli Savunma Müzakerelerini durma noktasına getirmiş, iki ülke savunma bakanları arasında yapılması planlanan müzakereler askıya alınmıştı.



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