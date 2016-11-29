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Çin "sır" tatbikatını açıkladı

Pekin yönetimi, Güney Kore'yi THAAD füze sistemini kurma konusunda kışkırtmamak için Sarı Deniz'de yaptığı tatbikatı 2 ay sonra açıkladı

Çin "sır" tatbikatını açıkladı

Pekin yönetimi, Güney Kore'yi THAAD füze sistemini kurma konusunda kışkırtmamak için Sarı Deniz'de yaptığı tatbikatı 2 ay sonra açıkladı

29 Kasım 2016 Salı 12:55
Çin "sır" tatbikatını açıkladı
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ÇİN, yüzden fazla gemi ve onlarca savaş uçağıyla Sarı  Deniz’de yaklaşık iki ay önce askeri tatbikat yaptığını duyurdu.  
 Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times  gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi, Güney, Doğu ve Kuzey filoları ile Sarı  Deniz'de eylül ayında askeri bir tatbikat düzenledi. Çinli yetkililerin Güney  Kore’yi THAAD füze sistemi konusunda kışkırtmamak için tatbikatı yeni açıklamayı  uygun bulduğu belirtildi. Gerçek mühimmatla yapılan tatbikata yüzden fazla gemi  ve onlarca uçağın katıldığı kaydedildi. 
 Ülke donanmasının üç filosunun katıldığı tatbikatın, Güney Kore’yi  ABD'nin bu ülkede   Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze sistemini  konuşlandırması konusunda kışkırtmamak amacıyla saklandığı vurgulandı.  
ABD'nin nisan ayında yayımladığı Çin'in askeri ve güvenlik konularına  ilişkin gelişmeleri ele alan yıllık raporuna göre, ülkenin Doğu donanmasında 18  denizaltı ve 80'den fazla çeşitli özelliklerde savaş gemisi bulunuyor. Pekin  yönetiminin Güney donanmasında 6'sı nükleer yakıtlı olmak üzere 26 denizaltı ve  90'dan fazla çeşitli özelliklerde gemi, Kuzey donanmasında ise bir uçak gemisi,  üçü nükleer yakıtlı olmak üzere 20’den fazla farklı görev kabiliyetine sahip  denizaltı ve 70'den fazla çeşitli özelliklerdeki askeri gemisi olduğu  savunuluyor.
 Diğer yandan Kore Savunma Bakanlığı, THAAD füze sistemine yer tahsis  etmek üzere devlete ait bir araziyi, ülkenin en büyük firmalarından Lotte Skyhill  Country Club'a ait yaklaşık 86 milyon dolar değerindeki golf sahası ile takas  etmek için anlaşmıştı.
 Güney Kore'nin THAAD füze sistemini kendi topraklarına mevzilendirme  kararı, daha önce Çin ve Seul yönetimi arasında devam eden Yüksek Düzeyli Savunma  Müzakerelerini durma noktasına getirmiş, iki ülke savunma bakanları arasında  yapılması planlanan müzakereler askıya alınmıştı.
 
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Anahtar Kelimeler:
çinPekinThaadGüney KoreSarı Deniz
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