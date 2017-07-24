Çin jetleri ABD savaş uçağını durdurdu

ABD ve Çin savaş uçakları, Doğu Çin Denizi semalarında karşı karşıya geldi.Reuters'a bilgi veren iki Birleşik Devletler yetkilisi, donanmaya ait gözetleme uçağının iki Çin jeti tarafından engellendiğini söyledi.Hafta sonu gerçekleşen olayda, J-10 Çin jeti ABD'ye ait EP-3 uçağına 91 metre kadar yaklaştı.Reuters, Amerikan gözetleme uçağının engellemenin ardından güzergahını değiştirdiğini bildiriyor.Temmuz ayı başında ABD'ye ait savaş gemisi USS Stethem'in Güney Çin Denizi'ndeki bir adanın yakınından geçmesi üzerine, Çin savaş uçakları havalanmıştı.Mart ayında Amerikan donanmasının Güney Çin Denizi üstünde yaptığı tatbikat, yine Washington ve Pekin'i karşı karşıya getirmişti.USS Carl Vinson uçak gemisinden kalkan F-18 ve diğer jetlere B-52 bombardıman uçağı da eşlik etmiş, Çin ABD'ye tepki göstermişti.
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