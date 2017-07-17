Çin, Japonya karasularına girdi!

GEMİLERİN söz konusu bölgede ne kadar kaldıkları ve Japon yetkililerin gemilere uyarı yapıp yapmadığı konusunda açıklama yapılmadı.Japon makamları, cumartesi günü de Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin ilk kez Japon Denizi'ne girerek ülke karasularını ihlal ettiğini bildirmişti. Kimsenin yaşamadığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar iki ülke arasında uzun süredir gerilime sahne oluyordu. Japonya'nın 2012 yılında söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasıyla başlayan gerilim, Pekin yönetiminin 2013'te Doğu Çin Denizi’nin üçte ikisini içine alan bölge üzerinde hava savunma bölgesi ilan etmesiye tırmanmıştı. İki ülke bölgede düzenledikleri askeri tatbikatlarda sık sık karşı karşıya geliyordu. Japonya geçen yıl Doğu Çin Denizi adalarını koruyan sahil güvenlik gücünün kapasitesini artıracağını açıklamıştı.
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