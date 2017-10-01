Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
banner468

Çin işkencesi! Öğrencilere kızların üzerinde zorla şınav çektirdiler

Çin'de askeri eğitim sırasında çekilen görüntülerde, erkek öğrenciler kız öğrencilerin üzerinde şınav çekmeye zorlandı

Çin işkencesi! Öğrencilere kızların üzerinde zorla şınav çektirdiler

Çin'de askeri eğitim sırasında çekilen görüntülerde, erkek öğrenciler kız öğrencilerin üzerinde şınav çekmeye zorlandı

01 Ekim 2017 Pazar 10:15
Çin işkencesi! Öğrencilere kızların üzerinde zorla şınav çektirdiler
banner404

ÇİN'DE askeri eğitim sırasında çekilen şınav görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

ASKERLİK EĞİTİMİ ALIYORLAR

Çin'de çep telefonu ile çekilen videoda öğrencilerin, eğitmenlerin zoru ile yerde uzanan kız öğrencilere paralel şekilde durup şınav çektikleri görülüyor.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Çin medyası ise eğitimin normal müfredata dahil olup olmadığıyla ilgili bir açıklamaya yer vermedi. Görüntüde sıraya giren öğrencilerin altlarında yatan kızların üzerinde pozisyon aldıkları görülüyor.
CİNSELLİĞİ ÇAĞRIŞTIRMASI TEPKİ ÇEKTİ

Eğitmenin saydıkça öğrencilerin şınav çektiği görülüyor. Görüntü eğitimden çok cinsel bir pozisyonu anımsattığı için sosyal medyada tepki çekti.

YÜZLERİNİ KAPADILAR

Kızlar utanıp yüzlerini kapatırken çekildiklerini fark eden erkek öğrenciler ise yüzlerini başka tarafa çevirdiler.

AİLELER DE RAHATSIZ

Yaşları 16'dan büyük olmadıkları belirtilen öğrencilerin bu şekilde eğitilmesi, bazı velilerin tepkisini çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 01.10.2017 10:18
Anahtar Kelimeler:
çinÇin Halk Cumhuriyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözünün içine dövme yaptırdı! Şimdi kısmen kör
Gözünün içine dövme yaptırdı! Şimdi kısmen kör
Bağımsızlık referandumu başladı! Katalonya kaderini oyluyor
Bağımsızlık referandumu başladı! Katalonya kaderini oyluyor
Depresyondan çıkarmak için 11 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girmiş!
Depresyondan çıkarmak için 11 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girmiş!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim