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Çin'in uzay istasyonu düştü

Çin haber ajansı Xinhua, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) TSİ 03:15 civarında Dünya'ya yeniden girdiğini ve büyük bir kısmının Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiğini açıkladı

Çin'in uzay istasyonu düştü

Çin haber ajansı Xinhua, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) TSİ 03:15 civarında Dünya'ya yeniden girdiğini ve büyük bir kısmının Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiğini açıkladı

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:28
Çin'in uzay istasyonu düştü
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ÇİN İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, Pazartesi gece yarısı itibariyle Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtilmişti.

Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.


2013'TE GÖREV SÜRESİ BİTMİŞTİ

Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

2016'DA BM'YE BİLDİRMİŞTİ

2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.

1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
çinUzay İstasyonu
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