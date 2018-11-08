Çin dünyanın ilk yapay zekalı sunucu robotunu üretti

DÜNYANIN ilk İngilizce konuşan yapay zeka sunucusu, Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda görücüye çıktı.



Sunucunun sesi ve görüntüsü, Şinhua Haber Ajansı'nın insan sunucularından Zhang Zhao baz alınarak hazırlandı.



'BİLİM VE TEKNOLOJİ DEVRİMİ'



Düzenlenen internet konferansına bir tebrik mektubu gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, "Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm içerisinde. Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel İnternet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın güvenlik, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda kullanımının artırılması, Çin Komünist Partisi'nin ülke yönetimine ilişkin öne çıkardığı başlıca konulardan biri.



Öte yandan, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişim alanları, Çin'in ABD ile rekabet halinde olduğu temel konulardan biri.

