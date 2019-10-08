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Çin'den NBA'ye Hong Kong tepkisi

Çin'de devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı aldı

DÜNYA 08.10.2019, 20:43
Çin'den NBA'ye Hong Kong tepkisi
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BBC'nin haberine göre, Çin'de NBA maçlarının yayın hakları elinde  bulunan CCTV, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morey'in paylaşımının  yarattığı rahatsızlık nedeniyle Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets takımlarının  Şangay ve Şıncın şehrinde oynayacakları 2 hazırlık maçının televizyon yayınını  iptal ettiğini duyurdu.
Ulusal egemenlik ve sosyal istikrarı ilgilendiren konuların ifade  özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanalın  NBA ile olan tüm ilişkilerini yeniden gözden geçireceği ifade edildi.
 
Bu arada, Brooklyn Nets takımının oyuncularının Şangay'daki bir lisede  katılacağı etkinlik, başlama saatinden 2 saat önce iptal edildi. Organizasyonun  iptali için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.
 
ABD-Çin gerginliği NBA'ye sıçradı
 
Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong'daki gösterilere  destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek." ifadelerini içeren  Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.
 
Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya almış, bazı  televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş,  bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekmişti.
 
Tepkiler üzerine Houstan Rockets Genel Menajeri Morey söz konusu  paylaşımını silerken, NBA yönetimi de Morey paylaşımından üzüntü duyduklarını  belirten bir açıklama yapmıştı.
 
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi  Josh Hawley ise NBA'yi çıkarları için Çin'e "boyun eğmekle" suçlamış, NBA'ye  Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulunmuştu.

#devlet televizyonu CCTV
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