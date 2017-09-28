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Çin'deki Kuzey Kore firmaları kapatılıyor

Çin yönetimi, ülkedeki Kuzey Kore firmalarının, BM'nin son yaptırım kararı uyarınca kapatılacağını duyurdu

Çin'deki Kuzey Kore firmaları kapatılıyor

Çin yönetimi, ülkedeki Kuzey Kore firmalarının, BM'nin son yaptırım kararı uyarınca kapatılacağını duyurdu

28 Eylül 2017 Perşembe 17:18
Çin'deki Kuzey Kore firmaları kapatılıyor
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ÇİN, ülkede bulunan müstakil ve Çinli firmalar ile ortak  çalışan Kuzey Koreli şirketlerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca kapatılacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Çinli firmalar ile ortak çalışan ve bağımsız işletilen Kuzey Koreli firmaların faaliyetlerine 120 gün içerisinde son verilecek.

Diğer yandan Çin dışında, Kuzey Koreli firmalarla iş yapan denizaşırı Çinli şirketlerin de işlerine son verileceği belirtildi.

Söz konusu firmaların BM'nin 12 Eylül'de Pyongyang yönetimine yönelik  kabul ettiği yaptırım kararı gereğince kapatılacağı ifade edildi.

Çin, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları  çerçevesinde Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurmuş, demir, çelik, kurşun,  deniz ve tekstil ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

Pyongyang yönetiminin, 2006'dan bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer  denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine  yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı 12 Eyül'de BMGK oylamaya sunulmuş ve 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edilmişti.

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