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Çılgın seks turu!

Kolombiya’daki ''the Good Girls Company'' adlı şirket, 24-27 Kasım tarihlerinde, Kolombiya'nın Cartagena şehrine, ''çılgın seks'' turu düzenliyor

Çılgın seks turu!

Kolombiya’daki ''the Good Girls Company'' adlı şirket, 24-27 Kasım tarihlerinde, Kolombiya'nın Cartagena şehrine, ''çılgın seks'' turu düzenliyor

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:47
Çılgın seks turu!
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KOLOMBİYA daha önce eşine rastlanmamış tatil turunda, erkeklere limitsiz uyuşturucu, alkol ve cinsel ilişki vaat ediliyor.

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Erkeklere yönelik turun vaadi; limitsiz cinsel ilişki, uyuşturucu, alkol ve grup seks. Şirket, 4 gün sürecek tur için, Cartagena yakınlarındaki özel bir adada ve teknede geçecek tura katılacak 30 erkek için 60 hayat kadınıyla anlaştıklarını açıkladı.

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Reklam videolarında havalimanı, yat ve hayat kadınları yer alıyor. Turun ücreti kişi başı 5 bin dolar. Erkeklerin gitmek için can attığı tura dünyanın farklı ülkelerinden inanılmaz bir talep var.

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Youtube şirketin tanıtım videosunu çok sapık bulduğu için gösterimine yasak koydu.

Kolombiya'da fuhuş suç değil ancak kadın tacirliği yasak. Reklam videosunda bu gerçeğin göz ardı edilmesi, ülkedeki yasaların nasıl uygulandığı konusunda fikir veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
KolombiyaSEKS TURU
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