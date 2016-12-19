CIA’den Saddam itirafı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yakalandıktan sonra CIA tarafından yapılan sorgusu kitaplaştırıldı

SADDAM'IN sorgusunu yürüten CIA ajanı John Nixon “Başkanı Sorgulama: Saddam Hüseyin'in sorgusu” (Debriefing The President: The Interrogation Of Saddam Hussein) adını verdiği kitabında o dönem Irak'ın devrik lideriyle yaptığı konuşmaları aktardı.



Saddam Hüseyin'in yakalandıktan kısa bir süre sonra kendisine, “Irak'ı yönetemeyeceksiniz. Başarısız olacaksınız çünkü Irak'ı tanımıyorsunuz” dediğini yazan John Nixon Irak'ın işgal edilmediği takdirde Saddam'ın bugün hala görevde olacağını belirterek “Saddam görevden alınmamalıydı” ifadelerini kullandı.