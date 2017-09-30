CIA, Rusça konuşan elaman arıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha verimli çalışabilmek için Rusça konuşan eleman aradıklarını resmi twitter hesabından duyurdu. Twitter'dan yapılan duyuruda, "Rusça konuşuyor musunuz? Üniversite mezunu musunuz? Ulusal güvenlikle ilgili misiniz? Becerilerinize burada ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı. Yayınlanan, bildirinin ortasında Rusça 'gerçeği ortaya çıkarmak için çalışıyoruz' ifadesine yer verildiği belirtildi.