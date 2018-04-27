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CIA Direktörlüğüne gelen isim belli oldu

Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

CIA Direktörlüğüne gelen isim belli oldu

Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:52
CIA Direktörlüğüne gelen isim belli oldu
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday  gösterilen Haspel, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki CIA Direktörü Pompeo'yu  bakanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti. Haspel, Trump'ın kabinesiyle çalışmayı dört gözle beklediğini  belirtti.

Kritik bir dönemde CIA'in başına geldiğini vurgulayan Haspel,  açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "Bir geçiş sürecinden geçerken CIA çalışanlarına hayati görevimize  odaklanmalarını ve her zaman yaptığımız gibi Amerikan halkını, dünyadaki  müttefiklerimizi güvenli ve güçlü kılmak üzere politika yapıcılarının ihtiyacı  olan istihbaratı sağlamak için var güçleriyle çalışmalarını söyledim. Amerikan  halkı ve müttefiklerimiz ancak CIA'in uyanıklığına, mükemmelliğine ve  kararlılığına güvenebilirler."

ONAY SÜRECİ ZORLU OLACAK

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül  saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere  adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği  belirtiliyor. Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi,  teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye  işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu  olmuştu. Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti  Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha  fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık  sürecinde incelemesi için Gina Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri  senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürüldü. Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını  ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Aynı  paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday  gösterdiğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mike PompeoCIA Direktörlüğü
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