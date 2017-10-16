Churchill'in izmariti 12 bin dolara satıldı

ABD'nin Boston kentinde RR müzayede evinde satışa çıkarılan puroyu, adı açıklanmayan Floridalı bir koleksiyoncunun aldığı bildirildi.
Churchill, 10 santimetre uzunluğundaki puroyu 11 Mayıs 1947'de Paris'teki Le Bourget Havaalanı'nda içmişti.
Puronun izmaritini, Churchill ve eşini Paris'ten Londra'ya getiren uçuş ekibinden onbaşı William Alan Turner bulmuştu.
Turner, "[Churchill] eski Fransız askerleriyle sohbet ediyordu. Purosunu kül tablasında söndürdü ve uçağa bindi. İzmariti korumaya aldım" demişti.
Açık artırmada, puronun izmariti Churchill'in imzaladığı bir fotoğrafla birlikte satıldı.
2015'te de İngiltere'de Churchill'in içtiği bir başka puronun izmariti 2.000 sterline (yaklaşık 2650 dolar) satılmıştı.
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