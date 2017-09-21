Che’nin kızına ‘Atatürk Devrimi’ kitabı hediye edildi

İSVİÇRE'NİN başkenti Bern’de İsviçre-Küba Dostluk Derneği'nin düzenlediği “Küba devriminin 21’inci yüzyıla tuttuğu ışık” adlı konferansta konuşmacı olarak katılan Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida Guevara sevenleriyle bir araya geldi. Bern Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İsviçre, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin yanı sıra Türkiye Gençlik Birliği (TGB) temsilcileri katıldı.

Guevara'ya “Atatürk Devrimi” kitabı

TGB temsilcileri Can Burak Naz ve Damla Acar, konferansın ardından Dr. Aleida Guevara’ya Havana'da bir Atatürk heykelinin olmasının son derece gurur verici olduğunu belirterek, kendisine Prof. Dr. Suna Kili’nin “Atatürk Devrimi” adlı kitabını hediye etti.