Cezaevinde kanlı isyan! Çok sayıda ölü var

TACİKİSTAN'IN başkenti Duşanbe'nin doğusunda Vakhdat'taki yüksek güvenlikli cezaevinde isyan çıktı. Kanlı isyanda 3'ü gardian, 24'ü DEAŞ mensubu en az 32 kişi öldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 mahküm ve 3 gardiyanın, Pazar akşamı çıkan isyan sırasında tutuklular tarafından öldürüldüğü, diğer mahkumların da güvenlik güçlerinin müdahalesinde öldüğü belirtildi.

MİLİTAN ÖRGÜTLERE MENSUP MAHKUMLAR YATIYOR

Tacikistan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vakhdat'taki cezaevinde, DEAŞ üyeleri de dahil olmak üzere radikal militan örgütlere mensup mahkumlar yatıyor.

24'Ü IŞİD MENSUBU

AFP'nin haberine göre yetkililer, ölen en az 32 kişiden 24'ünün DEAŞ mensubu olduğunu söyledi. Bu ülkedeki son altı ayda ikinci ölümcül cezaevi isyanı.

Adalet Bakanlığı isyanın 19 Mayıs Pazar akşamı başladığını, bıçak ve keskin aletler taşıyan 30 mahkumun üç gardiyanı esir aldığını söyledi.

KİMLİKLERİ MEDYAYA AÇILMADI

İsyanı başlatanların arasında Tacikistan özel kuvvetlerinde yarbay rütbesiyle görevliyken DEAŞ'e katılan Gulmurad Halimov'un oğlu Bekruz Gulmurad da bulunuyor.

İsyanda ölenlerin kimlikleri medyaya açıklanmadı ancak yetkililer olayın kontrol altına alındığını ve bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Yaklaşık 1.500 tutuklunun yattığı Vakhdat cezaevi, başkent Duşanbe'nin yaklaşık 17 km doğusunda. Kasım ayında Tacikistan'ın kuzeyinde Kujand'daki maksimum güvenlikli cezaevinde 21 mahküm ve iki gardiyan çıkan isyanda ölmüştü. İsyanı DEAŞ üstlenmişti.