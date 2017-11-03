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Çete liderine hastanede infaz!

Meksika'da akaryakıt çetesi lideri, görünüşünü değiştirmek için bıçak altına yattığı hastanede öldürüldü

Çete liderine hastanede infaz!

Meksika'da akaryakıt çetesi lideri, görünüşünü değiştirmek için bıçak altına yattığı hastanede öldürüldü

03 Kasım 2017 Cuma 11:02
Çete liderine hastanede infaz!
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PUEBLA eyaleti savcıları, çete lideri Jesus Martin'in hastanede  silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
 
Savcılar, saldırı sırasında Martin'in yanı sıra biri kadın 3 kişinin  daha öldürüldüğünü kaydetti.
Martin'in kendi çete üyeleri tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran savcılar, hastanedeki doktorların olası suç ortaklığı nedeniyle  soruşturulduğunu bildirdi.
 
Yetkililer, Martin'in görünüşünün yanı sıra parmak izlerini de  değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
 
Hafta başında Puebla eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çeteler  arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Meksika'da 1997'de de uyuşturucu karteli lideri Amado Carrillo  Fuentes, yüzünü değiştirmek için yaptırdığı estetik ameliyat sırasında ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
MartinMeksikaSilahlı Saldırı
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