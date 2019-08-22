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Çete lideri Polonyalı güzele kırmızı bülten çıkarıldı

Interpol, uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle Polonyalı Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı

DÜNYA 22.08.2019, 17:26 22.08.2019, 17:35 Enes Subaşı
Çete lideri Polonyalı güzele kırmızı bülten çıkarıldı
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POLONYA polisi, bir uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle Polonyalı Magdalena Kralka'yı arıyor. 2 yıl süresince Polonya'nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde 65 kilo uyuşturucu dağıtmakla suçlanan Kralka için polisin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Güzelliğiyle dikkat çeken uyuşturucu çetesi lideri Magdalena Kralka'nın yakalanması için sosyal medyadan da duyuru yapan polis, Kralka'nın çete liderliğini 2017 yılında bir önceki liderin tutuklanması üzerine üstlendiğini bildirdi. Kralka yönetiminde 65 kilo marijuana ve kokainin Polonya'nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde dağıtıldığını belirleyen ekipler, 30 yaşındaki Kralka için Interpol'den de kırmızı bülten çıkarttırdı.
 
Sarı saçlı, yeşil gözlü olan 1,72 boyundaki çete lideri Kralka'nın son ikamet yerinin Krakow kenti olduğunu ifade eden polis, konuya ilişkin bilgisi olan kişileri Krakow polisiyle iletişime geçmeye çağırdı. Polis, Kralka'nın kaçmasına ya da saklanmasına yardımcı olacak kişilerin de 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını hatırlattı.
 

#Polonya #interpol
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