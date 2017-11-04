Çete lideri kaçmak için estetik olacaktı, ameliyat masasında öldürüldü

MEKSİKA'DA bir çete lideri, kimliğini saklamak ve parmak izlerini değiştirmek için girdiği estetik ameliyat sırasında öldürüldü.
KAÇMAK İÇİN ESTETİK AMELİYATA GİRDİ
Yetkililerin açıklamasına göre, El Kalimba olarak da bilinen çete lideri Jesus Martin, rakip çetesindeki üyelerden kaçmak için girdiği estetik ameliyatta öldürüldü.
AMELİYATHANEYİ BASIP AMELİYAT MASASINDA ÖLDÜRDÜLER
Polis, Martin'in Puebla kentindeki bir klinikte ameliyat olduğu sırada silahlı saldırganların kliniği bastığını ve Martin'i ameliyat masasında öldürdüklerini söyledi.
PETROL ÇALIYORMUŞ
Yapılan açıklamada boru hatlarından illegal olarak petrol kaçakçılığı yapan Martin'in, polisten kaçmak ve rakip çetedeki üyelerden saklanmak için estetik ameliyat geçirmek istediği söylendi. Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığından sonraki en büyük illegal iş olan petrol kaçakçılığı operasyonu yürüten Martin'in uzun bir süredir bu işi yönettiği ve daha ucuz bir fiyata satabilmek için petrol çaldığı açıklandı.
MEKSİKA'DAKİ EN POPÜLER İŞLERDEN BİRİ
Yoğun caddelerde market fiyatıyla satılan petrol oldukça kar kazandırdığı için, petrol kaçakçılığı şu an Meksika'da çoğu ailenin en büyük iş kaynağı olarak görülüyor.
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