Çete 7 yaşındaki çocuğa günlerce tecavüz edip öldürdü

HİNDİSTAN'DA 7 yaşındaki kız çocuğunun bir çete tarafından toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesi üzerine ülkenin Jammu ve Keşmir eyaletlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

KAÇIRAN KOMŞU ÇIKTI

Kız çocuğunun cansız bedeni, Uttar Pradesh eyaletinin Etah semtindeki bir düğünden kaybolduğuktan sonra sabah saatlerinde bir şantiyede bulundu. Polis, düğün için çadır kuran komşulardan birinin, kızı tenha bir binaya çektiği şüphesiyle gözlatına alındığını açıkladı. Etah Emniyet Müdürü, sözkonusu şahsın kaçtığını ancak saatler içinde yakalanıp tutuklandığını belirtti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Boğularak öldürüldüğü anlaşılan kız çocuğunun bir Hindu tapınağında günlerce uyuşturulup tecavüze uğradığını ve dövüldüğü açıklandı. Tecavüz ve cinayet suçlamasıyla toplam 8 erkek tutuklandı.

AMAÇ MÜSLÜMANLARI KAÇIRMAK

Polis, sanığın kızı bilerek hedef aldığını çünkü egemen Hinduların göçebe Müslüman aşiretini bölgeden sürmek istediklerini ifade etti.

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun son rakamlarına göre 2015 yılında Hindistan'da yaklaşık 11.000 çocuk tecavüz vakası rapor edildi.