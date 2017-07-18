Cesur paylaşımlarıyla haber olan isim, tesettüre büründü

RUSYA Devlet Başkanı Vladamir Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Çeçenistan ziyareti sırasında başörtüsü taktı. Peskova ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.

TESETTÜRE BÜRÜNDÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskov'un kızı Elizaveta Peskova (Lize), ziyaret ettiği Çeçenistan'da tesettüre büründü. İnstagram hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Liza, " Çeçenistan gezisi bana ilham verdi" ifadelerini kullandı.

TÜRK FİRMASI TARAFINDAN YAPILAN CAMİYİ ZİYARET ETTİ

Çenesitna'da "Terek" futbol kulübünün "Ahmat" adıyla değiştirilmesi seremonisi vesilesiyle Ramzan Kadirov'un konuğu olan Lize, ziyaretinin ilk gününde Çeçenistan başkenti Grozni merkezinde yer alan ve zamanında Türk firması tarafından inşa edilen "Çeçenistan'ın kalbi" merkez camiyi ziyaret etti.

AKRABALARININ VERDİĞİ ELBİSEYİ GİYDİ

Yerel geleneklere uyan Lize, camiye Ramzan'ın akrabaları tarafından temin edilen elbiseyle girdi. İlk defa Müslüman kıyafet denediğini de dile getiren Liza, " Çeçenistan ziyareti benim için ilginç ve ilham kaynağı bir gezi oldu" dedi.

Dmitriy Peskov'un kızı daha önceki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu;