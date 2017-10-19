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Cersei'den bomba itiraf: Asonsöre bindik ve birden...

'Game of Thrones' dizisinde 'Cersei Lanister' karakterine hayat veren Lena Headey, 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein'ın tarafından iki kez tacize uğradığını söyledi

Cersei'den bomba itiraf: Asonsöre bindik ve birden...

'Game of Thrones' dizisinde 'Cersei Lanister' karakterine hayat veren Lena Headey, 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein'ın tarafından iki kez tacize uğradığını söyledi

19 Ekim 2017 Perşembe 17:49
Cersei'den bomba itiraf: Asonsöre bindik ve birden...
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ABD'Lİ aktris Lena Headey, son günlerde taciz iddialarıyla gündeme gelen yapımcı Harvey Weinstein hakkında açıklama yaptı. 44 yaşındaki oyuncu, twitter hesabından, ünlü yapımcıyla yaşadığı iki kötü anısını paylaştı.
"BU BABAMI ÖPMEK GİBİ BİR ŞEY OLUR"
Weinstein ile ilk kez 2005 yılında düzenlenen Venedik Fim Festivali’nde, 'Grimm Kardeşler' filminin galasında karşılaştığını belirten Headey, "Harvey o akşam nehrin aşağısına doğru yürüyüş yapmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Daha sonra durdu ve bana ‘imalı’ bir söz söyledi. Sadece güldüm, şok oldum. Bu bir şaka olmalıydı. Ona 'Hadi ama arkadaşım? Bu babamı öpmek gibi bir şey olur! Gidip içecek bir şeyler alalım ve diğerlerinin yanına dönelim' dedim" ifadelerini kullandı.
Headey, bu olaydan sonra Harvey Weinstein’in tekrar kendisine böyle bir yaklaşımda bulunmayacağına inandığını fakat kısa bir süre sonra yanıldığını belirtti. 65 yaşındaki yapımcıyla film projelerini konuşmak için kahvaltıya katıldığını aktaran ünlü oyuncu, "Aşk hayatımla ilgili birkaç soru sordu. Konuşmayı daha az kişisel hale getirmek için farklı bir tarafa çekmeye çalıştım. Daha sonra senaryoyu vermek için onunla birlikte kaldığı otel odasına çıkmamı önerdi. Asonsöre bindik ve birden tüm vücüdum korkudan tepki vermeye başladı. Harvey’e işten başka bir şeyle ilgilenmediğimi, onunla farklı bir nedenden dolayı görüşmediğimi ve aramızda hiçbir şey olmayacağını söyledim. Ben konuştuktan sonra öfkelendi. Asansörden indik ve odasına doğru yürümeye başladık. Eli sırtımdaydı ve arkamda yürüyordu. Tek kelime etmedi. Tamamıyla güçsüz hissettim. Odayı açmak için giriş kartını denedi fakat çalışmayınca daha da sinirlendi. Odaya giremediğimiz için geri dönmeye karar verdik. Otelden ayrılırken vale ücretini ödedi ve kulağıma 'Bundan kesinlikle menajerine ve ajansına bahsetme' şeklinde fısıldadı. Arabama bindim ve ağladım" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cersei LanisterGame Of ThronesLena HeadeyHarvey WeinsteinTaciz
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