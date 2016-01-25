Çekler'den Kürtlere silah

BU kapsamda Peşmerge Güçleri’ne 6 bin 500 silahın yanısıra milyonlarca mermi verileceği ifade ediliyor.

Peşmerge Güçleri’ne askeri destek konusu, 20 Ocak Çarşamba günü Çek Savunma Bakanı Martin Stupnitsky tarafından hükümete sunulmuştu.

Çek Cumhuriyeti daha önce de silah desteğinde bulunmuştu.

Çek Cumhuriyeti, IŞİD’le savaşta Peşmerge Güçleri’ne doğrudan silah veren ilk ülke.

Devrik diktatör Saddam Hüseyin rejimine karşı savaşta da Çekler, Kürtler’e mavzer (Brno) silahı vermişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, Avrupa tarihinde ilk defa Çek Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde bir başkan olarak resmi törenle karşılanmıştı.