Çekimden sonra tacize uğrayınca mesleği bıraktı

DÜNYACA ünlü hava durumu spikeri Sol Perez, kadına yönelik şiddetin ve tacizin ne denli büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi.
"ÇEKİMLERDEN SONRA SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU"
Yerel basına konuşan Sol Perez, ünlü olmasının kendisini farklı hissettirmediğini söylerken, "İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım" dedi.
"HİÇBİR KADIN BÖYLE TACİZE UĞRAMAYI İSTEMEZ"
Perez, "Bir adamı polise şikayet ettiğimde başka biri geldi ve ona 'Ama buna baksana nasıl giyinmiş' dedi. Maalesef böyle durumlara alıştım artık. Hiçbir kadın böyle tacize uğramayı istemez" ifadelerini kullandı.
İSTİFA EDİP RİNG KIZI OLDU
TYC Sports'ta spikerlik yapan Sol Perez, işinden istifa edip ring kızı oldu. 23 yaşındaki güzel, ilk ring maçının gelirini kanserli çocukların tedavilerinde kullanılması için bağışladı.
SOSYAL MEDYADA GÖZDE
Aynı zamanda Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Perez, yeni işiyle ilgili övgü dolu yorumlar aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.