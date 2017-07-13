Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

CDU’lu Bosbach canlı yayını terk etti

Hamburg’ta toplanan G20 zirvesi sırasında yaşanan şiddet olaylarının tartışıldığı ARD’deki programa konuk olan CDU’nun İçişleri Politikaları Sözcüsü Wolfgang Bosbach, kendisine yeterince söz verilmediği gerekçesiyle programı terk etti

CDU’lu Bosbach canlı yayını terk etti

Hamburg’ta toplanan G20 zirvesi sırasında yaşanan şiddet olaylarının tartışıldığı ARD’deki programa konuk olan CDU’nun İçişleri Politikaları Sözcüsü Wolfgang Bosbach, kendisine yeterince söz verilmediği gerekçesiyle programı terk etti

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:16
CDU’lu Bosbach canlı yayını terk etti
banner404

ALMAN birinci kanalı ARD’de canlı yayınlanan Sandra Maischberger’in sunduğu ve ‘Hamburg’daki şiddet: Niçin devlet iflas etti’ başlıklı programa Bosbach dışında Federal Aile Bakanı SPD’li Katarina Barley, Sol aktivist Jutta Ditfurth, Hamburg emniyetinde görevli Başkomiser Joachim Lenders, Sol Partili Jan van Aken ve Gazeteci Hans-Ulrich Jörges konuk oldu.Programın daha ilk saati bitmişti ki sol aktivist Jutta Ditfurth’in olayların polisin tutumundan kaynaklandığını ve ilk şiddeti de polisin başlattığını söylemesi, Bosbach’ı kızdırdı. Bosbach, sunucudan müdahale etmesini istedi. Ancak Ditfurth’un Hamburg emniyetinde görevli Başkomiser Joachim Lenders’e “Gıcık yalancı” diye çıkışınca Bosbach, “Ben daha önce söyledim; katlanabileceğim var, katlanamayacağım var” dedi ve stüdyodan çıkmak için ayağa kalktı. Sunucu Maischberger’in kolundan tutup “Lütfen gitmeyin” demesine de aldırmayan Bosbach, stüdyodan ayrıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Wolfgang BosbachG20Almanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim