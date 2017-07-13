CDU’lu Bosbach canlı yayını terk etti

ALMAN birinci kanalı ARD’de canlı yayınlanan Sandra Maischberger’in sunduğu ve ‘Hamburg’daki şiddet: Niçin devlet iflas etti’ başlıklı programa Bosbach dışında Federal Aile Bakanı SPD’li Katarina Barley, Sol aktivist Jutta Ditfurth, Hamburg emniyetinde görevli Başkomiser Joachim Lenders, Sol Partili Jan van Aken ve Gazeteci Hans-Ulrich Jörges konuk oldu.Programın daha ilk saati bitmişti ki sol aktivist Jutta Ditfurth’in olayların polisin tutumundan kaynaklandığını ve ilk şiddeti de polisin başlattığını söylemesi, Bosbach’ı kızdırdı. Bosbach, sunucudan müdahale etmesini istedi. Ancak Ditfurth’un Hamburg emniyetinde görevli Başkomiser Joachim Lenders’e “Gıcık yalancı” diye çıkışınca Bosbach, “Ben daha önce söyledim; katlanabileceğim var, katlanamayacağım var” dedi ve stüdyodan çıkmak için ayağa kalktı. Sunucu Maischberger’in kolundan tutup “Lütfen gitmeyin” demesine de aldırmayan Bosbach, stüdyodan ayrıldı.