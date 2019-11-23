Çavuşoğlu’ndan Motegi’ye anlaşma mesajı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’nın sanayi kenti Nagoya’ya geldi. Toplantıdan önce ev sahibi Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüşen Çavuşoğlu, mevkidaşına Türkiye’nin Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediği mesajını verdi. Türkiye’nin Nagoya Başkonsolosluğu da Çavuşoğlu tarafından hizmete açıldı.

Motegi görüşmede ülkesinin Türkiye’yi stratejik ortak ve bölgenin büyük ülkesi olarak gördüğünü belirtti. Çavuşoğlu ise buluşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Nagoya’da başkonsolosluk açıldı

Çavuşoğlu daha sonra Türkiye’nin Nagoya Başkonsolosluğu’nun açılışını gerçekleştirdi. Ülkenin başta Toyota olmak üzere özellikle otomotiv sanayinin yoğunlaştığı Aichi bölgesinde yer alan Nagoya’da konsolosluk açılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaz aylarında talimat vermişti. Osaka kentinde açılması planlanan başkonsolosluk kararı iptal edilerek yerine 5 ay gibi kısa bir sürede, Türkiye’nin 246. temsilciliği olarak Nogaya Başkonsolosluğu hizmete alındı. Başkonsolosluğun görev alanı Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Okinawa bölgeleri ile Chubu bölgesi içinde yer alan Aichi, Gifu, Fukui ve İshikawa vilayetleri olacak.

Ehliyetler yurt dışı misyonlarından

Açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı, önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı ile imzalanacak anlaşma ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının pasaport ve kimliklerin yanı sıra sürücü belgelerini de Türk misyonlarından alabileceğini söyledi.