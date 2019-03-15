Çavuşoğlu: Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörle mücadele hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için önemlidir. Türkiye'nin güvenliği AB'nin güvenliğinden ayrı tutulamaz" dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu da eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının göstergesidir" şeklinde konuştu. AB Yüksek Temsilcisi Mogherini de, "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" şeklinde konuştu.