Çavuşoğlu: Suriye’ye huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.
DÜNYA 07.10.2019, 10:40
MEVLÜT Çavuşoğlu, ABD'den yapılan harekat açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray, “Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak” açıklamasını yapmıştı.
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