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Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devlet

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

DÜNYA 10.09.2019, 22:59
Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devlet
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BAKAN Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" mesajını paylaştı.

İLHAK VAADİ

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti. 

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu
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